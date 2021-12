Un membre du comité national de la vaccination a tenu à mettre en garde les Marocains qui refusent de prendre la 3ème dose du vaccin anti-covid.

Dans une déclaration à nos confrères du Site info, la source précise que les personnes qui ont reçu la seconde injection depuis six mois ou plus risquent de développer des formes graves du virus en cas de contamination, d’autant plus que plusieurs pays font face actuellement à une nouvelle vague plus féroce de la pandémie.

L’immunité acquise après les deux doses du vaccin prend fin six mois après l’injection, ce qui rend la prise de la 3ème dose primordiale.