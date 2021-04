Coface (Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur), vient de lancer sa cinquième enquête sur les délais de paiement au Maroc. Une enquête lancée auprès de toutes les entreprises publiques et privées marocaines ainsi qu’auprès des administrations étatiques qui font appel aux marchés publics.

Cette enquête vise à déterminer les comportements des organismes publics et privés en matière de délais de paiement surtout un an après la pandémie marquée par une crise économique sans précédent qui a poussé nombre d’entités à fermer leurs boutiques.

A noter qu’il est possible de s’inscrire pour participer à cette enquête et recevoir en exclusivité le rapport d’étude intégral de cette édition 2021, avec également une invitation à l’évènement de restitution des résultat, et ce en cliquant ici.