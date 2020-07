La 3ème édition du congrès scientifique international de l’information via les supports électroniques aura lieu, les 17 et 18 juillet à Marrakech, sous le thème “Les réseaux sociaux : Réalité et défis”.

Organisé par le Centre international consultatif de l’expertise, le bureau régional de l’Amicale Hassania des Magistrats de la circonscription judiciaire relevant de la Cour d’appel de Marrakech et l’université Cadi Ayyad, ce congrès, qui se déroulera par visioconférence sur la plateforme “zoom”, connaîtra la participation d’un parterre de professeurs universitaires, de magistrats, d’avocats et d’hommes de médias issus du monde arabe, qui vont aborder plusieurs axes portant sur les volets juridique, économique, social, médiatique, culturel et de l’enseignement.

Cette rencontre s’assigne pour principaux objectifs de renforcer le rôle de la recherche scientifique dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, d’expliciter le rapport entre les réseaux sociaux et la criminalité et la position des lois arabes à cet égard, et de jeter la lumière sur les stratégies appropriées pour le contrôle des réseaux sociaux.

Le congrès sera aussi l’occasion de souligner l’importance du contenu numérique des réseaux sociaux, de renforcer la prise de conscience au sujet de l’éthique d’utilisation de ces supports, et de mettre en avant leurs points positifs et négatifs.

Les congressistes aborderont également la question de l’exploitation des réseaux sociaux pour renforcer l’appartenance, la participation et la responsabilité sociétale, le rôle de ces moyens de communication dans la consolidation de l’interaction avec les problèmes de la société, l’identification des normes et règles à respecter lors de l’utilisation des réseaux sociaux et le rôle de ces supports dans le développement socio-économique.

Ils se pencheront aussi sur la définition et l’évaluation des questions liées à l’utilisation des réseaux sociaux et à leur incidence sur la sécurité sociétale, en général, et la sécurité familiale, en particulier, la mise en exergue de leur rôle dans le développement de l’esprit de patriotisme et de responsabilité sociale, la mise à profit positive de ces moyens de communication pour la construction de l’individu et de la société et sur l’examen du lien entre les effets de l’utilisation des réseaux sociaux et les changements que connaît le mode sociétal.

Cet événement est organisé également avec le concours du laboratoire de recherche en droit des affaires (LRDA) à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES), du master des sciences criminelles et sécuritaires à la FSJES et la revue du droit et des affaires internationales de l’université Hassan 1er à Settat.