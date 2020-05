Le Centre cinématographique marocain (CCM) proposera aux cinéphiles, du 20 mai au 10 juin, une deuxième liste de 10 longs métrages marocains, à la suite de la décision du Gouvernement de prolonger la période de confinement de trois semaines.

Il s’agit des films: “En attendant Pasolini” de Daoud Aoulad-Syad, “A Mile In My Shoes” de Said Khallaf, “Tinghir-Jérusalem : Les Échos du mellah” de Kamal Hachkar, “Lhajjates” de Mohamed Achaour, et de “La cinquième corde” de Salma Bargach, indique le CCM dans un communiqué, notant que “Al Hal” d’Ahmed Maânouni, “La Septième Porte” d’Ali Essafi, “Le grand petit miloudi, une echappee d’antan” de Leila El Amine Demnati, “Jamal afina” de Yassine Marco Marroccu, “Malak” de Abdeslam Kelai, et “Le silence des papillons” de Hamid Basket sont également à l’affiche.

Chaque film sera mis en ligne sur le site https://www.ccm.ma pendant 48H, et sera visible à toute heure, précise le communiqué, rappelant que les 25 films présentés depuis le 31 mars dernier ont été visionnés au Maroc et dans plus de 50 autres pays avec une moyenne de 30.000 spectateurs par film.

À cette occasion, le CCM réitère ses remerciements à tous les ayants-droits qui ont accepté cette diffusion gratuite avec enthousiasme et générosité, conclut le communiqué.