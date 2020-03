Le Centre cinématographique marocain (CCM) annonce qu’il proposera en ligne, en cette période de confinement, une série de longs métrages marocains, à compter du 31 mars.

Une liste éclectique et multi-publics de 25 films, plus ou moins récents, dont la carrière commerciale est achevée, seront mis en ligne sur le site du CCM et visibles à toute heure, indique le CCM dans un communiqué, notant que l’objectif de cette action est de “permettre aux plus grand nombre de cinéphiles au Maroc et à l’étranger de revoir ou de découvrir, à la convenance de chacun, la richesse du patrimoine cinématographique marocain”.

La diffusion de ces films, poursuit le communiqué, se fera par ordre alphabétique avec une liste des oeuvres, précisant que les dates de leur diffusion sera disponible sur le site “https://www.ccm.ma” dès le 30 mars à 16h.

Ladite programmation sera prévue jusqu’à la fin du mois de Ramadan et pourra être reconduite au besoin, selon la même source.

“Le CCM tient à remercier, à cette occasion, tous les ayants-droits qui ont accepté cette diffusion gratuite avec enthousiasme et générosité”, conclut le communiqué.