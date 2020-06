L’exposition en ligne “le Maroc, une galerie d’art dans le désert” du photographe espagnol Juan Antonio Muñoz va se dérouler du 4 juin au 31 juillet et sera disponible sur le site web de l’institut Cervantes de Rabat.

Initiée par l’Institut Cervantes au Maroc en collaboration avec l’ambassade d’Espagne à Rabat, et les instituts Cervantes de Tunis et d’Oran, cette exposition qui sera enrichie par la langue arabe se compose de 19 photographies du photographe et aventurier espagnol, lesquelles reflètent diverses perspectives de la vie dans le désert.

“Au fur et à mesure que nous regardons les photos de cette exposition, le spectacle du désert paraît incessant”, indique l’Institut dans un communiqué, ajoutant qu’à chaque heure la représentation est différente, avec des jeux de lumières qui modifient constamment les formes et les couleurs.

“Il s’agit d’un cadeau visuel avec des éléments symétriques qui se répètent en permanence en une parfaite géométrie. Les dunes savent créer d’authentiques galeries d’art limitées uniquement par le ciel et la ligne de l’horizon”, relève-t-on de même source.

Juan Antonio Muñoz, voyageur infatigable, écrivain et photographe, est l’une des personnes les plus connues par l’aventure en Espagne. Il a reçu en 2015 le trophée Maroc 2015 de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) pour son apport photographique et culturel sur ce pays et ses traditions.