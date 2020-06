‘‘La reprise des études en présentiel en septembre prochain et le maintien des examens du baccalauréat est une décision très bien réfléchie et rassurante qui témoigne du travail de grande ampleur qui a été accompli à tous les niveaux depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). Nous sommes entrain de se préparer pour assurer le bon déroulement des examens dans les meilleures conditions. Notre objectif principal est de préserver la sécurité sanitaire des élèves et des cadres pédagogiques et de garantir l’égalité des chances à l’école. Pour le faire, nous avons déjà commencé par la préparation des centres des examens et la mise en place des conditions d’hygiène et de prévention, en parfaite coordination avec les autorités compétentes”

Moulay Ahmed Karimi, Directeur de l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi