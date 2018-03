Infomédiaire Maroc – La Chambre de commerce Britannique au Maroc organise, le jeudi 29 mars à partir de 17h30 au Sofitel Tour Blanche à Casablanca, une conférence-débat sur le thème ‘‘Les engagements du Maroc envers le développement durable et la dimension de l’environnement dans l’entreprise marocaine’’.

2 ans après la COP 22, cette rencontre est destinée à informer les entreprises adhérentes à la Chambre de Commerce Britannique, opérateurs économiques et médias, sur l’état d’avancement du Royaume dans le chantier du développement durable et les initiatives publiques et privées offertes aux entreprises et investisseurs.

Et pour débattre ces thématiques et répondre aux interrogations de l’auditoire, Britcham a notamment convié Salaheddine Mezouar, Président de la COP22 et ancien chef de la diplomatie, et Said Mouline, DG de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE).

