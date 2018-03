Infomédiaire Maroc – La SNI confirme sa dimension internationale et devient AL MADA, et adopte la signature “Positive Impact”.

Ce nouveau nom, qui marque l’aboutissement de la mutation profonde de la SNI engagée depuis 2014 et arrivée aujourd’hui à maturité, va accompagner le développement à venir du fonds.

Aujourd’hui présent dans 24 pays en Afrique, avec plus de 6.5 milliards de dirhams investis sur le continent hors Maroc en 2017 – dans 7 secteurs structurants de la croissance africaine (Services financiers, Matériaux de construction, Distribution, Télécommunications, Mines, Energie, Immobilier & Tourisme) – Al Mada entend affirmer, en tant que fonds d’investissement privé panafricain à long terme, sa mission de partenaire de premier plan du développement économique du continent africain.

Le Conseil d’administration précise : “Al Mada est un acteur du développement économique au Maroc et plus largement en Afrique. Ce changement de nom exprime ainsi notre engagement dans l’accompagnement sur la durée de grands projets structurants pour une croissance durable et partagée à l’échelle panafricaine.”

Ce changement de nom s’accompagne en outre de l’adoption d’une nouvelle signature : « Positive Impact », traduisant la volonté d’Al Mada de produire une empreinte positive et inclusive sur le long terme.

Acteur de la modernisation de l’économie africaine, ses objectifs et sa vision reposent sur la durée et le durable : investir dans des entreprises et des projets structurants, faire progresser ses investissements en maturité sur le long terme, marquer le temps et l’espace de ses réalisations afin d’impacter positivement les populations et les sociétés. Telle est son ambition.

Rédaction Infomédiaire