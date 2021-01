Après le succès des huit premiers épisodes, qui ont enregistré plus de 6 millions de vues sur Facebook et You Tube, l’historien et politiste Nabil Mouline s’apprête à lancer le 28 janvier 2021 la nouvelle saison de « On raconte que », premier manuel de l’histoire du Maroc.

Ce projet promet en une trentaine de vidéos courtes de présenter de manière scientifique mais accessible au grand public les principaux épisodes de l’histoire du Royaume. Alliant illustrations, pièces d’archive, récit et bibliographie, le manuel virtuel revient sur les événements, les personnages, les institutions et les symboles qui ont façonné le passé du pays, et qui continuent à influer sur son présent. Loin de toute volonté d’imposer un Grand récit au public, par essence simpliste, linéaire et exclusiviste, l’objectif est de lui fournir une histoire scientifique, à la fois complexe et décomplexée et surtout plurielle dans l’espoir de renforcer l’esprit critique.

Dans la continuité de la première saison, les douze nouveaux épisodes reviennent sur des questions politiques, religieuses et culturelles centrales. En effet, chaque capsule vidéo jette une nouvelle lumière sur des chapitres pas ou peu connus, présente des acteurs emblématiques de leur temps et offre une nouvelle interprétation d’un grand nombre de concepts, de symboles et d’images. Tout ceci pour une meilleure appréhension des multiples trajectoires du Royaume.