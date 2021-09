Lydec annonce des perturbations de l’alimentation en eau potable dans certains quartiers de Casablanca, à partir de ce vendredi, en raison des travaux de déviation des réseaux d’eau potable. Dans le cadre de la réalisation des travaux de déviation des réseaux d’eau potable de la gestion déléguée impactés par la réalisation des lignes T4 du tramway et L5 du BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), Lydec programme une opération d’envergure de basculement et de raccordement de 4 canalisations structurantes d’alimentation en eau potable se trouvant sur le tracé de ces futures lignes de transport en commun de Casablanca, précise la société dans un communiqué.

Le basculement et le raccordement de ces canalisations de gros diamètre (allant jusqu’à 1 mètre – DN1000) pourraient engendrer une perturbation de l’alimentation en eau potable, pouvant aller jusqu’à la coupure, dans certains quartiers de la ville, poursuit-on.

Classés comme prioritaires par Casa-Transport, le délégataire et l’autorité délégante, ces travaux sont prévus du 9 au 30 septembre. Pour mener à bien ces opérations d’envergure de basculement et de raccordement des conduites au réseau d’eau potable, réduire leurs délais et en limiter l’impact sur les clients, le délégataire casablancais affirme avoir mis en place un ensemble d’actions opérationnelles ainsi qu’un dispositif de communication envers les clients concernés, et mobilisé les équipes et moyens d’intervention nécessaires.

Lydec ajoute avoir engagé en amont tous les travaux préparatoires pour limiter la durée de perturbation du service: manœuvres d’exploitation, remplissage des réservoirs d’eau, suivi des consignes de pression, et réajustement des paramètres des stabilisateurs/réducteurs de pression. L’entreprise a également préparé, par anticipation, tout le matériel nécessaire au chantier de raccordement ainsi que les travaux de terrassements préliminaires.

Par ailleurs, un plan de circulation a été validé avec les services de la Police pour une meilleure organisation des déplacements aux alentours du chantier. Aussi, un dispositif central est mis en place au niveau de Lydec pour la conduite et le pilotage de l’ensemble des opérations.

En outre, en coordination avec les autorités locales, Lydec met à la disposition de ses clients qui seraient impactés, au niveau des points sensibles, des cubitainers remplis d’eau.

Le délégataire affirme avoir déployé un dispositif de communication adapté envers toutes les parties prenantes concernées, notamment les autorités préfectorales et locales avec lesquelles il est en étroite coordination. Aussi, une communication de proximité a été mise en œuvre envers les clients industriels et résidentiels impactés par cette opération de raccordement.

La capacité du centre de relation clientèle de Lydec (05 22 31 20 20 – joignable 24h/24 et 7j/7), sera renforcée pour traiter un nombre d’appels supérieur à la normale et apporter les explications nécessaires, conclut la même source.