Une semaine de solidarité au profit des personnes handicapées sera organisée du 22 au 26 décembre sous le thème “confinement et handicap”.

Initiée par l’Association Amal Marocaine des Handicapés (AAMH) à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année, cette manifestation vise à soutenir les personnes handicapées confinées et soulager les souffrances des familles, souligne l’ONG dans un communiqué.

En effet, dès la mise en place des mesures de confinement au Maroc pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, les membres de l’AAMH ont été pleinement mobilisés pour le soutien des adhérents en cette conjoncture difficile, dans le plein respect des gestes barrières et des recommandations du ministère de la santé, indique la même source, mettant en exergue le désarroi des parents confinés avec leurs enfants autistes ou en situation de handicap mental.

D’après le premier Rapport mondial sur le handicap produit conjointement par l’OMS et la Banque mondiale, plus d’un milliard de personnes aujourd’hui dans le monde souffriraient d’un handicap.

Les personnes handicapées sont généralement en plus mauvaise santé, atteignent des niveaux d’éducation plus bas et présentent des taux plus élevés de pauvreté que les personnes non handicapées. Cette situation est due, dans une large mesure, au manque de services à leur disposition et aux nombreux obstacles qu’elles rencontrent dans leur vie de tous les jours, peut-on lire sur le site de l’OMS.

L’AAMH est une ONG nationale à but non lucratif à caractère social, éducatif, culturel et sportif. Créée en 1992 à l’initiative d’un groupe de jeunes handicapés de Casablanca, elle compte actuellement plus de 4500 adhérents.