L’Autorité portuaire de Tanger-Méditerranée vient de publier ses prévisions de l’opération Marhaba 2019, appelant les passagers à éviter les dates de grande affluence.

Lors de cette opération, qui débutera dès la première semaine de juin, les autorités du port prévoient un flux quotidien de moins de 3 000 véhicules et 10 000 passagers jusqu’au 7 juillet.

Du 8 au 26 juillet, la cadence des entrées devra augmenter pour s’établir entre 3 000 et 5 000 véhicules et entre 10 000 et 18 000 passagers, selon la grille des prévisions.

Le flux des arrivées touchera à son apogée les 14 et 21 juillet et la période allant du 27 juillet au 8 août, avec un transit quotidien de plus de 5.000 véhicules et de 18.000 passagers, avant de s’apaiser progressivement après cette date, qui coïncide avec l’Aid Al Adha.

Pour l’opération de départ, les flux resteront faibles entre le 1er juillet et le 12 août (moins de 3.000 véhicules et 10 000 passagers), pour repartir à la hausse avec moins de 5 000 véhicules et de 18 000 passagers entre le 13 et le 18 août, soit juste après l’Aid.

Au-delà de cette date, et jusqu’au 1er septembre, les flux devraient s’intensifier (+5 000 véhicule et 18 000 passagers par jour), pour revenir à moins de 5 000 véhicules du 2 au 15 septembre.

Les autorités du port ont appelé les voyageurs à choisir les dates de leur transit en fonction de ces prévisions, les incitant aussi à suivre les nouveautés du port et à communiquer avec ses autorités à travers les plateformes électroniques, les applications mobiles et Radio Tanger Med.

À rappeler que lors de l’opération Marhaba 2018, le port de Tanger-Med a enregistré une hausse de plus de 35% en termes de passages de véhicules par rapport à 2017, avec un bond de 202% durant la semaine « exceptionnelle » allant du 27 août au 2 septembre 2018.