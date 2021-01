Les voyageurs qui se rendent aux Etats-Unis par avion devront présenter un test Covid-19 négatif avant d’embarquer, a annoncé mardi le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Cette mesure, qui vise à endiguer la flambée des cas d’infection au coronavirus dans le pays, entrera en vigueur à partir du 26 janvier.

“Le dépistage n’élimine pas tous les risques, mais, combiné à une période de confinement et à des précautions au quotidien comme le port du masque et la distanciation sociale, il peut rendre les voyages plus sûrs, plus sains et plus responsables en limitant la contagion à bord des avions et dans les aéroports”, a expliqué le directeur du CDC, Robert Redfield, dans un communiqué.

L’agence fédérale avait auparavant requis des tests uniquement pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, après l’apparition d’une souche plus contagieuse du virus dans le pays.

Les voyages aériens internationaux restent extrêmement limités vers les Etats-Unis, en baisse de 76% en décembre par rapport à la même période l’année précédente, et de 83% pour les non-Américains, selon le groupe Airlines for America.