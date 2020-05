L’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda organise, le 28 mai courant, un webinaire international et interactif sur le thème «Le système du Bachelor après la pandémie : nécessités universitaires et sociétales».

Cette rencontre scientifique s’inscrit dans le cadre de la mise en place du nouveau système universitaire du Bachelor au Maroc, en ouvrant la réflexion sur les deux aspects du projet : universitaire (pédagogie, recherche, gestion…) et sociétal, ce dernier étant un élément essentiel à prendre en considération par les acteurs universitaires et institutionnels, indique un communiqué de l’UMP.

Ce webinaire, auquel participent des professeurs et responsables universitaires et éducatifs du Maroc, du Sultanat d’Oman et de Jordanie, est une occasion pour échanger et débattre des prérequis à mettre en place pour assurer le succès de ce chantier et réaliser ses objectifs.

La rencontre, qui se tiendra à 13h00, abordera le système du Bachelor, qui entrera en vigueur au Maroc à partir de la prochaine année universitaire, du point de vue de l’efficacité de gestion, qui nécessite une mobilisation sociétale. Le but étant de permettre à l’ensemble des acteurs de contribuer à l’amélioration des mécanismes de mise en œuvre, sur la base d’une adhésion collective renforçant le sentiment d’engagement et de responsabilité vis-à-vis de ce projet auprès de tous les intervenants.

Le communiqué rappelle que le système du Bachelor entend intégrer de nouvelles capacités et compétences dans l’offre de formation, les modules de formation actuels n’étant pas suffisants pour construire le capital de compétences dans les lauréats ont besoin pour accéder au marché de l’emploi, ce qui constitue une nouvelle approche pédagogique à même d’impulser une nouvelle dynamique au cursus universitaire.