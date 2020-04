La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a mis à la disposition des chercheurs et des étudiants, sur son portail électronique, une liste “remarquable” d’éditeurs, de fournisseurs et de bibliothèques et ce, à cause les conditions exceptionnelles imposées par la pandémie Coronavirus (Covid-19).

La BNRM a indiqué, vendredi dans un communiqué, qu’elle a “recensé une liste remarquable d’éditeurs, de fournisseurs et de bibliothèques qui offrent l’accès à une partie ou à toutes leurs ressources électroniques gratuitement avec possibilité de téléchargement”, précisant que cette liste est mise sur le portail de la bibliothèque sous le signe: #ghi b clik maktabat al alam bin yedik.

“Consciente de son rôle d’encadrement et d’orientation en matière de recherche scientifique et académique”, la BNRM a invité les bénéficiaires à la contacter sur sa page Facebook ou le service Question/réponse, pour toute information ou question concernant l’accès à ces ressources.