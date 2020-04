‘‘Le monde s’est préparé à plusieurs menaces, le terrorisme, la migration, le changement climatique, l’armement, mais n’a pas anticipé sur un tel virus de destruction massive, capable de l’ébranler à ce point. Face au Coronavirus, les pays se retrouvent égaux : les Etats-Unis sont aussi vulnérables que n’importe quel pays démuni. Pour l’instant, l’Afrique n’a pas le même nombre de personnes contaminées (environ 17 247) ni le même nombre de morts que l’Asie, l’Europe et les États-Unis. Les Etats africains ont pris des mesures de confinement précoces et fermé leurs frontières. La population africaine est très jeune, résistante et résiliente sur le plan de la santé’’

Abdelhak Bassou, Senior fellow au Policy Center for the New South