Théâtre d’enchères tout au long de l’année, Mazad & Art décide d’allier art et solidarité le 18 juillet 2020. La maison de vente tangéroise versera les bénéfices au Fonds Covid-19.

La solidarité des artistes et du monde de l’art s’est fait entendre toute cette période de confinement. Une période de questionnements, certes, pour les artistes qu’ils ont mise à profit pour lutter contre la crise de plusieurs manières. La célèbre vente aux enchères organisée par Mazad & Art fera de même fin juin à l’hôtel Hilton de Tanger.

«Dès la mise en place du Fonds Covid-19 instauré par Sa Majesté le roi en faveur de la lutte contre la pandémie et ses répercussions, il y a eu un élan exceptionnel de solidarité et de dons de toutes les parties, de toutes les couches de la société et de toutes les institutions. Il fallait qu’on y participe, devoir national oblige ! Ainsi est venue la réflexion d’une action spéciale. Le premier jour de la publication d’un texte sur les réseaux sociaux marquant l’intention de Mazad & Art d’organiser une vente caritative au profit du Fonds Covid-19, nous avons reçu une déferlante d’appels d’artistes de tous horizons, désireux de participer à cet événement», explique Chokri Bentaouit, responsable de la maison des ventes dont l’intégralité des fonds récoltés sera versée au Fonds Covid-19 sous contrôle d’huissier.

À l’image de l’ensemble des actions réalisées dans le passé, la maison des ventes tangéroise dévoile encore une fois son côté solidaire à travers, cette fois, une vente aux enchères dont l’intégralité des fonds récoltés sera versée au Fonds Covid-19, initialement prévue pour fin juin 2020, se voit décalée de quelques jours eu égard au prolongement de l’état d’urgence sanitaire annoncé récemment. « Mazad & Art répond présent à l’appel du devoir national de solidarité et apporte sa modeste contribution par une vente caritative d’un autre goût, d’une saveur nationaliste et patriote ! Cette vente se fera sans frais pour les acheteurs ; l’intégralité des montants récoltés sera versée au Fonds Covid-19. Merci à tous ces artistes fabuleux qui ont offert leurs travaux pour une cause si noble et si urgente». Une vente caritative, certes, mais une vente riche et variée caractérisée par la présence de l’ensemble des peintres marocains qui font la scène artistique nationale : Safaâ ERRUAS, Mahi Binebine, Mohamed Melehi, Gustave de Stael, Rachid ouettassi, Christine Alaoui, Douieb Youssef, Bouzaid Bouabid, Abderrahim Yamou, Chokri regragui, Steve Fhima, Abdelkrim OUAZZANI ( ancien directeur de l’école des beaux-arts de Tétouan et figure emblématique de la sculpture au Maroc) ou encore Elena PRENTICE. Ce sont plus d’une soixantaine d’œuvres qui passeront sous le marteau de maître Chokri Bentaouit, pour la bonne cause et pour concrétiser l’apport de nos artistes à la cause nationale. «Je suis particulièrement honoré d’être le chef d’un orchestre où tous les instruments s’accordent et où chaque note trouve son équilibre pour créer une merveilleuse symphonie musicale et nationale. Je suis persuadé que les amateurs d’art, acheteurs de tous bords, collectionneurs, vont répondre puissamment à cet appel: chaque intervenant est un maillon d’une chaîne où tout le monde ne peut vivre que relié à l’autre, créant ainsi une symbiose patriotique sans précédent, susceptible de contrecarrer cette pandémie envahissante et destructrice. Merci aux artistes, merci à ces hommes sensibles, à ces âmes sensibles et connectées avec l’univers, si grands par leurs œuvres, nous le savons, exceptionnels aujourd’hui encore dans leur engagement: ils ne cesseront de nous surprendre», conclut maître Chokri Bentaouit.