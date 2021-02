C’est faisant face aux montagnes enneigées de l’Atlas, dans un écrin de verdure bordé d’oliviers, d’orangers et de citronniers, que le Fairmont Royal Palm Marrakech accueille les amoureux désirant profiter d’une parenthèse romantique à l’occasion de la Saint-Valentin.

Un cadre somptueux, des étendues de jardins verdoyants, des expériences inédites… La promesse de moments inoubliables à partager avec votre bien-aimé(e). Le resort ne lésine pas sur les moyens cette année pour vous permettre de déclarer votre flamme ou de réitérer vos sentiments de la plus admirable et élégante des manières.

Anywhere Dinner : l’art de célébrer l’amour autrement

Romantisme et volupté seront mis à l’honneur le temps d’un dîner intime, organisé en toute discrétion dans un lieu insoupçonné… Le choix est vôtre : au cœur des jardins fleuris à la belle étoile, sur le pont surplombant les bassins lagons, sur une terrasse à l’abri des regards…. Rien n’est trop beau pour célébrer l’amour comme il se doit et surprendre l’être cher. Côté gastronomie, le menu 3 plats spécialement concocté pour l’occasion, sublimera les meilleurs produits du terroir marocain. Vous vous délecterez de succulents mets alliant harmonieusement saveurs locales et raffinement de la cuisine française.

Evasion & relaxation à deux

C’est dans un cocon soigneusement décoré aux couleurs de l’amour que le Spa vous accueille pour une expérience sensorielle inoubliable. Un instant divinement suspendu dans le temps pour vous détendre à deux. Rien de tel que l’intimité d’une cabine privée et son atmosphère enveloppante pour faire voyager vos sens. Après votre passage au jacuzzi, vous vous laisserez masser par les mains expertes de nos thérapeutes et profiterez des bienfaits des huiles naturelles Bio signées Maison d’ASA.

L’Offre Escapade Romantique

Réservez votre escapade en amoureux jusqu’au 15 mars 2021 et bénéficiez de notre offre à partir de 5 400 DHS, comprenant : une nuit en chambre deluxe avec surclassement offert en suite, arrivée matinale et départ tardif, décoration florale, petit-déjeuner en chambre ou au restaurant, un « anywhere dinner » (hors boissons) ainsi qu’un massage en cabine privée avec jacuzzi (1h).

A propos de Fairmont Royal Palm Marrakech

C‘est sur un domaine éco-conscient, au cœur d’une oliveraie centenaire dominée par l’Atlas que se dresse le Fairmont Royal Palm Marrakech. À seulement vingt minutes de la médina de Marrakech, l’hôtel compte 134 clés réparties en chambres, suites et villas, une piscine de 2000 m2, 4 restaurants et 2 bars à la cuisine inventive, un Spa de 3500 m2, un Kids’ unique, un centre de sport ainsi qu’un parcours de golf 18 trous signé Cabell B. Robinson.

A propos de Fairmont

Les hôtels Fairmont mettent les visiteurs en relation avec les meilleures destinations où ses hôtels sont présents à l’international. Fairmont offre aux voyageurs des expériences de séjours mémorables, un service personnalisé et attentionné au sein de propriétés luxueuses inoubliables. Chaque hôtel Fairmont reflète l’énergie, la culture et l’histoire qui sont propres à sa destination; cela se décline dans une cuisine d’inspiration locale, des bars animés et des éléments de design et de décor distinctifs. Avec un portfolio de plus de 75 hôtels à travers le monde et d’autres en phase de développement, Fairmont regroupe des établissements parmi les plus iconiques au monde. Cette incroyable collection comprend notamment : The Plaza à New York, The Savoy à Londres, Fairmont Grand Del Mar à San Diego, Fairmont The Palm à Dubaï, Fairmont Peace Hotel à Shanghai, Fairmont San Francisco et Fairmont Le Château Frontenac à Québec. Fairmont fait partie du groupe Accor, un leader mondial dans le domaine du voyage et du lifestyle ainsi qu’un pionnier du digital offrant des expériences uniques dans plus de 4 200 hôtels, resorts et résidences, mais aussi plus de 10 000 résidences privées d’exception dans le monde entier. Pour tous renseignements ou réservations, veuillez consulter www.fairmont.fr