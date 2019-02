La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l’Économie et des finances, a procédé dernièrement à une opération d’échange de Bons de Trésor (BDT) d’un montant de près de 7,5 milliards de dirhams (MMDH).

Le règlement de cette opération, qui vise à lisser l’échéancier de la dette intérieure à travers la réduction des pics de remboursement, est prévu pour jeudi prochain, fait savoir la DTFE dans un communiqué. Les BDT de 2 ans, dont les dates d’échéance sont fixées pour le 18 mars et le 17 juin prochains, ont été rachetés à des taux respectifs de 2,5% et 2,4% et les bons à maturité de 15 ans à un taux de 5,8%, précise la même source.

S’agissant des lignes de remplacement, elles concernent les BDT de 5 an, 15 ans et 20 ans avec des taux de 2,85%, 3,7% et 3,95%, conclut le communiqué.

