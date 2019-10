Bosch Rexroth, division de l’allemand Bosch spécialisée en applications mobiles, ingénierie et applications de machines et en automatisation des usines, a inauguré, ce 1er octobre 2019, sa filiale marocaine Bosch Rexroth Morocco, apprend-on de source médiatique (Le Matin).

Dirigée par Adnane Gharbi, la filiale marocaine servira de plateforme et de hub pour l’Afrique du nord et desservira les marchés algérien, tunisien, libyen et égyptien. Les secteurs ciblés sont l’automotive, le ciment, le pharmaceutique, la métallurgie, les mines, l’énergie, les phosphates et l’aéronautiques. A noter que d’autres investissements sont prévus par le groupe, notamment un atelier de réparation des produits.