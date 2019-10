L’encours de la dette extérieure publique s’est établi à 337,8 milliards de dirhams (MMDH) au terme du 1er semestre 2019, soit une hausse de 11,2 MMDH par rapport à fin 2018, selon la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE). La structure par créanciers de cette dette montre une prédominance des multilatéraux avec une part de 49,5%, suivis des bilatéraux (26,6%) et des marchés financiers internationaux et banques commerciales (23,9%).

A fin juin 2019, les Etablissements et entreprises publics (EEP) ainsi que le Trésor ont été les premiers emprunteurs avec des parts respectives de 53,5% et 45,8%. Durant les six premiers mois de l’année, un volume global de 18,8 MMDH a été mobilisé par le secteur public, dont 9,8 MMDH pour le Trésor et 9 MMDH destinés au financement des projets des EEP et des collectivités territoriales. Par devise, la dette extérieure publique a été dominée par l’euro (60,2%), alors que le dollar américain a représenté 28,4% et le yen japonnais 3,6%. Quant à la part de la dette à taux d’intérêt fixe, elle s’est élevée à 75,5% contre 24,5% à taux variable.