Les deux Lions de l’Atlas, Sofiane Boufal et Achraf Hakimi, figurent dans l’équipe type de la phase de poules de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021).

Boufal s’est distingué lors de ce premier tour, notamment en inscrivant deux buts, un contre le Ghana et l’autre face au Gabon. Achraf Hakimi, immuable latéral droit, a marqué un magnifique coup-franc face aux Panthères.

Figurent également dans cette équipe type, notamment les deux Égyptiens Sehnnawy et Hejazi et le buteur du tournoi Vincent Aboubakar. Le Maroc a bouclé la phase de groupes à la première place de la poule C après deux victoires contre le Ghana (1-0) et les Comores (2-0) et un nul face au Gabon (2-2).

En huitième de finale, les Lions de l’Atlas affronteront les Flammes du Malawi.