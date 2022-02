Huawei Consumer Business Group (BG) vient d’annoncer aujourd’hui le lancement du nouveau HUAWEI nova 9, le smartphone idéal pour la jeune génération. Intégrant une très riche panoplie de fonctionnalités innovantes et se parant d’éléments de design de pointe, le tout dernier né de la série nova profite de la présence d’un très puissant système de caméra et reçoit de toutes nouvelles dotations qui créent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs.

Le HUAWEI nova 9 se dote d’un très puissant dispositif photographique, renforcé par la présence de filtres colorés RYYB (CFA) et d’un moteur de fusion XD. La solution d’appareil photo intégrée matériel-logiciel permet aux utilisateurs de capturer des images et des vidéos tout bonnement incroyables, et ce même lorsque la luminosité fait défaut. Vos photos et vidéos seront toujours prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux avec un minimum d’effort.

Le smartphone reçoit également un magnifique écran incurvé 120 Hz, en plus qu’un très puissant processeur et d’une batterie à très haute autonomie rechargeable par le biais du système HUAWEI SuperCharge1 de 66 W. Le nova 9 profite en outre des capacités de collaboration intelligente Device+ qui facilitent la synergie entre le combiné et d’autres produits Huawei.

Immortalisez vos instants les plus précieux avec la caméra Ultra Vision

Le HUAWEI nova 9 est équipé d’un très puissant système de caméra Ultra Vision de 50 Mpx. Qu’il s’agisse de photos de nuit, de panoramas, de portraits ou de gros plans, le HUAWEI nova 9 vous permettra d’immortaliser vos instants les plus précieux grâce à des images de très haute qualité dont la clarté et la luminosité sont quasi professionnelles.

Le système d’appareil photo arrière comprend un appareil photo principal ultra-vision de 50 Mpx, un appareil photo ultra-grand angle de 8 Mpx, un appareil photo macro et un appareil photo de profondeur. Il intègre en outre un grand capteur de 1/1,56 pouce et un CFA RYYB à haute sensibilité à la lumière, qui recueille 40 % de lumière en plus par rapport à un capteur RGGB standard. Un tel dispositif permet aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos exquises même lorsque la luminosité fait défaut, tout en veillant à ce que les parties claires de l’image ne soient jamais surexposées.

Une fois que l’appareil photo a capturé une image, le moteur XD Fusion se met au travail, utilisant des techniques de photographie computationnelle sophistiquées qui permettent d’améliorer de manière considérable tous les détails et la qualité de l’image. Pour les photos d’action comme pour les photos statiques, la reconnaissance des instantanés est toujours assuré par IA et permet d’obtenir des résultats tout simplement spectaculaires et bluffants.

L’innovation Vlog qui inspirera votre vie de tous les jours

La façon dont nous consommons du contenu évolue. Aujourd’hui, beaucoup préfèrent communiquer par vidéo, qu’il s’agisse de courtes vidéos, d’appels vidéo, de mèmes ou de vlogs. Le vlogging est en plein essor, en grande partie grâce aux tendances sur les médias sociaux. Le HUAWEI nova 9 est doté de fonctions innovantes qui permettent aux utilisateurs de s’exprimer encore plus facilement et de manière très intuitive.

Offrant une excellente expérience de vlogging, le HUAWEI nova 9 est doté d’une caméra frontale haute résolution de 32 Mpx. A l’instar de sa caméra arrière, celle-ci prend également en charge la capture vidéo 4K et la stabilisation d’image AI, laquelle permet aux utilisateurs de capturer des séquences HD, ainsi que tous les événements passionnants qui se produisent autour d’eux.

Grâce à l’enregistrement continu avant/arrière, les utilisateurs pourront facilement basculer entre les caméras avant et arrière. L’enregistrement vidéo à double vue permet aux utilisateurs de montrer leur réaction en direct en utilisant simultanément les caméras avant et arrière, sans montage. Ils pourront également capturer simultanément une photo rapprochée et une photo grand angle.

Lorsqu’ils utiliseront l’application Petal Clip, les utilisateurs pourront facilement choisir parmi une variété de modèles et de thèmes vidéo avant de publier leurs vlogs ou autres vidéos sur les médias sociaux en un rien de temps. En outre, les processus d’édition compliqués ont été simplifiés grâce à la fonction de recherche de vidéos et à la création de vidéos en un seul clic. Il suffit d’entrer un mot clé pour les images ou les vidéos que vous essayez de trouver dans la galerie, avant de cliquer une fois sur « Editer » pour commencer à créer votre propre chef-d’œuvre.

Pour faciliter les photos et vidéos de groupe, le HUAWEI nova 9 prend également en charge l’obturateur à distance. Cela signifie que vous pouvez facilement installer votre HUAWEI nova 9 sur un trépied et prendre une photo de groupe avec vos amis sans avoir à vous soucier des cadres gênants lorsque vous vous déplacez vers et depuis l’appareil photo.

Un nouveau design à couper le souffle

Le HUAWEI nova 9 est doté d’un superbe écran incurvé de 6,57 pouces et de 120 Hz, dont la surface effilée s’écoule comme une cascade, minimisant ainsi la présence de bordures pour un affichage plus immersif. Cet écran est capable d’afficher jusqu’à 1,07 milliard de couleurs: il présente en outre un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz5 et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz qui offre une meilleure réactivité. Associé à la prise en charge d’une large gamme de couleurs DCI P3 à chemin complet, l’écran garantit des expériences visuelles spectaculaires avec des images fluides, des couleurs vives et des détails incroyables.

Le design du HUAWEI nova 9 lui-même est impressionnant, avec une épaisseur de seulement 7,77 mm et un poids de 175 g. Il présente un nouveau coloris « Color N°9 », créé à l’aide d’un tout nouveau procédé Starry Flash AG Glass qui ajoute une texture unique au châssis.

La puissance au bout des doigts

Les jeux mobiles sont un autre grand phénomène mondial, et de plus en plus d’utilisateurs apprécient le format de plus en plus sophistiqué des jeux mobiles modernes. Le HUAWEI nova 9 est géré par le biais de la très puissante plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 778G 4G et utilise la technologie AI de Huawei afin de hiérarchiser intelligemment toutes les tâches et d’optimiser les performances de manière à offrir une expérience de jeu mobile incroyable.

Le puissant processeur du smartphone est refroidi par le biais d’un système très innovant qui combine du VC Liquid Cooling et du graphène pour une dissipation encore plus rapide et efficace de la chaleur. Cela signifie que l’appareil sera capable de fonctionner à plein régime tout en demeurant frais au toucher, et ce même après des heures de jeu ou de streaming vidéo.

L’appareil prend également en charge la nouvelle technologie Touch Turbo, qui permet aux jeux mobiles d’atteindre un tout autre niveau de jouabilité grâce à la présence de commandes plus précises et plus réactives.

Que ce soit pour jouer ou simplement pour naviguer sur Internet, le HUAWEI nova 9 offre une excellente autonomie grâce à sa batterie haute capacité de 4300 mAh. En outre, les temps d’arrêt sont réduits au minimum puisque le nouveau smartphone HUAWEI nova est doté de la fonction SuperCharge HUAWEI de 66W pour une recharge à grande vitesse.

De nouvelles inspirations

Avec le HUAWEI nova 9 et sa fonction Device+, contrôler plusieurs appareils à la fois est devenu aussi facile que de contrôler un seul appareil. L’onglet Device+ du Panneau de configuration permet aux utilisateurs de configurer facilement une collaboration multi-appareils avec d’autres appareils, tels que HUAWEI FreeBuds, HUAWEI MatePad et HUAWEI MateBook. Par exemple, les utilisateurs peuvent appuyer sur l’icône HUAWEI MatePad pour activer la collaboration multi-écrans Smartphone-Tablette, appuyer sur l’icône HUAWEI MateBook pour la collaboration multi-écrans Smartphone-PC ou appuyer sur l’icône HUAWEI FreeBuds pour basculer de manière transparente leur sortie audio vers leurs écouteurs Huawei.

Grâce à son système de fichiers distribués spécifique, le HUAWEI nova 9 est également capable de fonctionner comme une unité de stockage externe connectée sans fil pour les MateBooks, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux fichiers que vous voulez plus facilement que jamais. Les utilisateurs qui rédigent par exemple un e-mail sur le PC pourront rajouter des fichiers depuis leur smartphone et vice versa.

Prix et disponibilité:

Disponible au Maroc en 2 coloris différents- « Color N°9 », et « Noir », le HUAWEI nova 9 est commercialisé à un prix démarrant à 4899dhs MAD.

Vous pouvez précommandez le #HUAWEInova9 au Maroc à partir du 22 Janvier et vous obtenez des cadeaux gratuits d’une valeur de 1154 dhs.