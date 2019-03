La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse vendredi, sous l’effet de la mauvaise tenue des compartiments « Sylviculture et papier » (-4,29%), « Assurances » (-4,17%) et « Boissons » (-3,08%).

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,20% à 10.978,78 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 8.908,79 points en repli de 0,21%.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 9.858,95 points, en baisse de 0,04%, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,04% à 9.371,98 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, abandonné 0,24% à 866,87 points.

La plus grande baisse au niveau sectoriel a été accusée par le compartiment « Sylviculture et papier » (-4,29%), sous l’effet du recul de son seul titre « Med Paper ».

Le compartiment « Assurances » a emprunté le même trend baissier de la séance, avec un repli de l’ordre de 4,17%, suite à la plongée des titres « Wafa Assurance » et « Saham Assurance ».

En revanche, les secteurs de « Participation et promotion immobilières », « Banques », « Bâtiment et matériaux de construction » et « distributeurs » ont terminé en bonne mine avec respectivement +1,06%, +0,67%, +0,37% et 0,32%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 133,18 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 566,5 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Afric Industries SA (+5,99% à 292,05 DH), Atlanta (+4,39% à 59,50 DH), AFMA (+3,94% à 1.030 DH), Sonasid (+3,94% à 343 DH) et Res Dar Saada (+2,95% à 81 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-7,84% à 71,01 DH), Wafa Assurance (-6,61% à 3.502 DH), Ennakl (-6,24% à 32,30 DH), Cartier Saada (-5,14% à 33,20 DH) et Med Paper (-4,29% à 20,30 DH).

IM