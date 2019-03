Le Roi Mohammed VI a condamné fermement l’attaque terroriste odieuse qui a ciblé ce vendredi deux mosquées dans la ville de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, faisant plusieurs victimes innocentes.

Dans un message de condoléances et compassion adressé à Patsy Reddy, Gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, le Souverain exprime, en Son nom et en celui du peuple marocain, Sa ferme condamnation de cette attaque raciste et terroriste abjecte, qui a visé des fidèles, en violation flagrante de la sacralité des lieux de culte et des valeurs universelles humaines de coexistence, de tolérance et de fraternité.

Le Roi affirme avoir appris avec profonde affliction la nouvelle de l’attaque terroriste qui a visé les deux mosquées.

Le Souverain présente, en cette douloureuse circonstance, à Reddy et à travers elle, aux familles éplorées, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Très-Haut d’entourer les victimes de Sa sainte miséricorde et de les accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder patience et réconfort à leurs proches et prompt rétablissement aux blessés.

IM