En 2020, l’Afrique pourrait aussi voir naître un important marché commun des titres cotés (actions, obligations et fonds indiciels), et qui réunirait les bourses de Casablanca, Lagos, Accra, et la BRVM d’Abidjan, à en croire l’Agence Ecofin.

L’entité qui regroupe les régulateurs des marchés financiers d’Afrique de l’Ouest (WASRA) a indiqué que les directives que ses experts ont adoptées seront soumises au vote des ministres des Finances des pays parties prenantes à ces négociations, au cours d’une réunion prévue en décembre. Les prochaines étapes sont même déjà prévues, ajoute la même source.

‘‘Une fois que nous aurons obtenu le feu vert au sein de la CEDEAO, nous devrons sensibiliser les courtiers de manière agressive afin qu’ils puissent prendre les choses en main et se déployer. Il y a tellement d’avantages à avoir un marché plus grand et plus profond qui offrira aux investisseurs, aux émetteurs et à ceux qui gèrent des fonds plus d’opportunités’’, a déclaré le président de la WASRA. A suivre !