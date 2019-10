La première Conférence sur le marché des capitaux de l’Afrique de l’Ouest s’est tenue, ces lundi et mardi à Abidjan, avec la participation de plusieurs opérateurs boursiers et financiers marocains. La délégation marocaine à cette conférence était composée du DG de la Bourse de Casablanca et Président de l’Association des bourses africaines, Karim Hajji, des responsables de l’Autorité marocaine du marché des capitaux outre des représentants de sociétés des bourses et de sociétés de gestion d’actifs marocaines.

Placée sous le thème « Positionner les marchés des capitaux de l’Afrique de l’Ouest pour assurer une croissance économique réelle et durable grâce à l’intégration et à une réglementation rationnelle », cette conférence a été organisée par l’Association des autorités des marchés financiers d’Afrique de l’Ouest (AMFAO) avec l’appui de la Commission de la Commission économique des Etat de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).