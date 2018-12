Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a révélé, cette semaine, les 14 entreprises qui vont intégrer la sixième cohorte du programme «Elite».

Il s’agit de : Kaprio, Luxus Paper, Scandimar, Top Médical, Promomarbre, Anfa Realties, Biougnach Equipements, Caciopee, Groupelec, GIEM, First Informatique, Les Emballages Modernes, Litho Typo Marocaine et Pharmavet Maroc. Celle-ci réalisent un chiffre d’affaires global de plus d’un milliard de dirhams, emploient près de 1 000 personnes et opèrent dans 12 secteurs porteurs.

«Après deux ans et demi d’existence, “Élite” a pu déjà voir la sixième cohorte lancée, avec 72 entreprises au total au Maroc, en plus de 20 autres en Afrique de l’Ouest, 6 investisseurs et 21 partenaires. Nous travaillons toujours pour faire de ce programme un succès afin que les entreprises marocaines y trouvent une réponse à leurs besoins en termes d’accompagnement», a souligné Karim Hajji, le DG de Bourse de Casablanca.

Et de noter que «18 entreprises d’Elite Maroc ont annoncé leur intention de réaliser une opération sur le marché, dont une bonne partie via des introductions en Bourse».

Hajji a aussi annoncé la certification de neuf entreprises qui font partie des précédentes cohortes d’Élite Maroc. Il s’agit de AJP, CMGP, CMM, Générale de projets, Gemadec, Madec, Maghreb Industries, Multisac et Super Cerame.

Cette certification est un gage de la capacité immédiate de ces entreprises à utiliser tous les leviers nécessaires à leur développement et à réaliser des opérations sur le marché financier.

