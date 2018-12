Infomédiaire Maroc – La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a signé un partenariat avec la Bourse de Casablanca, avec pour objectif de soutenir les PME.

Un mémorandum d’entente a été signé, dans ce sens, par le président de la CGEM, Salaheddine Mezouar, et le directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji.

Ce mémorandum porte sur la mise en place d’un cluster « Impulse PME » qui va assoir un écosystème favorable à la transformation des PME en Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) en connectant des start-up innovantes, des PME en croissance, des acteurs de la formation, des accélérateurs, incubateurs et des acteurs du financement.

Ces mesures ont pour but de contribuer au développement des entreprises marocaines et à la création d’emplois via le financement par le marché des capitaux, d’améliorer l’accès des entreprises et des investisseurs au marché des capitaux, de renforcer les compétences des dirigeants d’entreprises, et de promouvoir et développer la culture et l’éducation financière dans les TPE et les PME.

« La CGEM veut aider les PME à acquérir une dimension plus importante au Maroc et à l’international et surtout transformer les PME à forte croisse en Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Nous sommes convaincus à la CGEM que le programme Elite, piloté par la Bourse de Casablanca peut y contribuer fortement. Elite à travers des modules de formation adéquats et personnalisés, aide nos PME à appréhender les outils nécessaires pour améliorer leur gouvernance, leur business plan, ainsi que leur visibilité vis-à-vis des investisseurs», a expliqué Salaheddine Mezouar.

Rédaction Infomédiaire