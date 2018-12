Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de novembre en hausse, ses deux principaux indices, Masi et Madex gagnant 2,84% et 2,89% respectivement.

Ainsi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est affiché à 11.229,28 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.129,66 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -9,36% et -9,61%.

Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 3,65% à 10.154,51 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a affiché une hausse de 3,34% à 9.626,44 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10″, il a gagné 2,92% à 902,09 points.

Sur le plan sectoriel, 14 compartiments ont clôturé dans le vert, avec des hausses allant de 14,13% pour l' »immobilier » à 0,04% pour le « pétrole & gaz ».

En revanche, 10 secteurs ont affiché des baisses variant entre -9,94% pour les « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et -0,39% pour le compartiment du « transport ».

Dans la foulée, la capitalisation boursière s’est chiffrée à 572,54 milliards de dirhams (MMDH).

La volumétrie mensuelle ressort, quant à elle, à plus de 1,46 MMDH.

S’agissant des meilleures performances mensuelles, elles ont été signées par Douja Prom Addoha, Oulmès, Res Dar Saada et HPS avec des hausses respectives de +20,64%, +19,50%, +15% et +9,28%.

En revanche, Delta Holding, Colorado, Bmci et Stroc industrie ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement -10,15%,-9,96%, -9,34% et -9,06%.

Sur le podium des valeurs les plus actives du mois figurent AttijariWafa Bank, Label Vie, Douja Prom Addoha et Itissalat Al-Maghrib, avec des parts respectives de 21,05%, 13,03%, 9,48% et 8,96%.

