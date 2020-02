La Bourse de Casablanca a clôturé la dernière semaine du mois de janvier 2020 en baisse, ses deux principaux indices Masi et Madex se sont délestés de 0,54% et 0,56% respectivement.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action s’est replié à 12531,90 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est enfoncé à 10227,58 points.

Ainsi, leurs performances “Year-To-Date” (YTD) ont fléchi respectivement à 2,96% et à 3,11%.

Les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco et le FTSE Morocco All-Liquid confirment cette même tendance baissière lâchant respectivement 0,5% à 11148,62 points et 0,59% à 10736.41 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a, de son côté, perdu 0,50 % à 968,92 points.

Sur le plan sectoriel, 9 des 24 compartiments représentés à la cote casablancaise ont clôturé la semaine au dessus de la barre de l’équilibre, signant des performances allant de 0,24% pour le secteur des Distributeurs à 4,30% pour celui d”Électricité”.

Par contre, les contreperformances ayant pesé le plus sur la place casablancaise lors de cette semaine ont été enregistrées par les secteurs de Sylviculture et Papier (-7,69%), Industrie pharmaceutique (- 4,18%), ingénieries et biens d’équipement industriels (-3,93%) et Boissons (-2,69%).

La capitalisation boursière affichait plus de 645 milliards de dirhams (MMDH) malgré un volume global relativement faible de 655,7 millions de dirhams.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (19,96%), Itissalat Al-Maghrib (17,79%), Ciments du Maroc (6,97%) et Afriquia Gaz (6,66%).