La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif vendredi, pénalisée par le repli de plusieurs compartiments, notamment des banques, de l’immobilier, des télécommunications et de l’agroalimentaire. Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont perdu 1,51%, chacun, à 11.087,32 points et à 9.010,82 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 1,12% à 9.995,65 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 1,55% à 9.540,46 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, diminué de 1,92% à 873,65 points.

La cote a été plombée par la chute du compartiment de la sylviculture et papier de 7,12%, plus fort recul sectoriel, suivi des télécommunications (-5,19%) et des services aux collectivités (-4,44%). Par ailleurs, le secteur bancaire a baissé de 0,68%, les progressions de CIH (+1,06%) et d’Attijariwafa bank (+0,67%) n’ayant pas été suffisantes pour compenser les replis de CDM (-5,99%), BMCE Bank (-3,23%), BCP (-1,44%) et de BMCI (-0,79%). De même, le compartiment immobilier a cédé 0,8%, sous l’effet du recul de Alliances (-4,29%) et de Douja Prom Addoha (-1,04%). Le volume global des échanges de titres a atteint 288,9 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 563,8 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Ennakl (+5,51% à 32 DH), Jet Contractors (+5,17% à 305 DH), Delta Holding (+3,83% à 32,24 DH), Total Maroc (+2,68% à 1.150 DH) et Managem (+2,63% à 898 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Med Paper (-7,12% à 21,52 DH), HPS (-6,88% à 2.980 DH), Stokvis Nord Afrique (-6,58% à 11,21 DH), CDM (-5,99% à 566,9 DH) et Lydec (-4,44% à 452 DH).