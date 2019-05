Une convention de partenariat a été signée entre l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat et le Secrétariat d’Etat au Développement durable portant sur le renforcement des échanges scientifiques et techniques dans les domaines liés à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.

Cet accord a pour but de mettre en place un cadre de partenariat entre les parties afin de faciliter et de renforcer les échanges scientifiques, techniques et d’expertises dans les domaines liés à la protection de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que de consolider leur partenariat par la mutualisation des efforts, le partage des connaissances et des expériences et la promotion du développement durable.