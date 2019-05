Après avoir plongé dans le rouge tout au long de la séance du mercredi, la Bourse de Casablanca est parvenue à se redresser pour se stabiliser à la clôture, soutenue notamment par les compartiments des distributeurs et des assurances ainsi que par certaines valeurs agroalimentaires et bancaires.

A la cloche finale, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont signé une variation positive de 0,01%, chacun, à 11.325,42 points et 9.206,09 points respectivement. Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a avancé de 0,31% à 10.145 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,07% à 9.748,28 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, lâché 0,09% à 895,62 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des assurances a réalisé la meilleure performance avec un gain de 1,4%, porté par Saham Assurance (+7,58%) malgré le recul d’Atlanta (-2,92%). De même, l’envolée de Cartier Saada (+6,86%) et la hausse de Mutandis (+1,67%) et Cosumar (+0,39%) ont permis au secteur de l’agroalimentaire de terminer en progression de 0,39%. Côté banques, le compartiment a clôturé en territoire positif avec un gain de 0,12%, en dépit de la chute de BMCI de 6,62% et du recul de CIH de 0,35%. Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 43,6 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par Label Vie (19,7 MDH), Itissalat Al-Maghrib (9,8 MDH) et Attijariwafa Bank (5,4 MDH). Pour sa part, la capitalisation boursière a avoisiné 577 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Fenie Brossette (+9,99% à 76,99 DH), Saham Assurance (+7,58% à 1.249 DH), Cartier Saada (+6,86% à 30,99 DH), Alliances (+4,14% à 81,75 DH) et M2M group (+2,27% à 450 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par BMCI (-6,62% à 635 DH), S2M (-5,4% à 271,5 DH), Atlanta (-2,92% à 58,15 DH), Delta Holding (-1,87% à 31,02 DH) et Douja Prom Addoha (-1,39% à 10,65 DH)..