L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a décidé d’organiser sa toute première semaine de formation en efficacité énergétique pour l’Afrique ici, au Maroc. L’événement aura notamment lieu à Casablanca en septembre prochain, en présence de représentants de plusieurs pays du continent dont de hauts responsables qui viendront s’approprier les enseignements des plus grands experts du monde dans le domaine, tout en renforçant leurs connaissances et leurs réseaux nécessaires pour relever certains des défis les plus pressants d’aujourd’hui.

Selon Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, à l’origine de l’événement qui tient actuellement sa 11e édition à Paris (du 20 au 24 mai), «de nombreux défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui – changement climatique, sécurité énergétique, accès à l’électricité – ne peuvent être relevés à grande échelle que par la mise en oeuvre de politiques efficaces en matière d’efficacité énergétique».

Et sur ce plan-là, le Maroc fait figure de modèle à suivre par les autres pays africains. En effet, l’AIE se félicite de l’attachement du gouvernement marocain à l’efficacité énergétique. Celui-ci a mis en place une stratégie nationale d’efficacité énergétique et plusieurs plans d’action correspondants, visant à réduire sa facture énergétique de 20% à l’horizon 2030.

Et donc, même si le pays a encore de nombreuses possibilités d’amélioration de l’efficacité énergétique, notamment à travers l’accélération des réformes, le renforcement de la normalisation, l’ouverture des marchés publics et l’augmentation des financements, il a quand même le mérite d’avoir un cadre légal, des domaines prioritaires définis et déjà plusieurs réalisations, ce qui n’est somme toute pas courant en Afrique.

C’est pourquoi, le choix s’est porté sur le royaume pour abriter l’événement de l’AIE qui se déroulera pour la première fois sur le continent.