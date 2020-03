La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 16 au 20 mars 2020 en fort déclin, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant respectivement 8,69% et 8,88%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est situé à 9.609,27 points, ramenant sa performance depuis janvier à -21,05%, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, à 7.797,75 points et à -21,39% depuis le début de l’année.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 9,02% à 8.405,85 points, portant sa performance annuelle à -22,44%, et le FTSE Morocco All-Liquid a reculé de 9,40% (-22,06% sur l’année) à 8.189,95 durant cette semaine.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10”, il a chuté de 9,28% à 739,27 points portant à -22,43% sa performance annuelle en 2020.

Sur le plan sectoriel, la totalité des 24 compartiments représentés à la cote casablancaise ont terminé la semaine dans le rouge, avec des baisses de -44,27% pour “Ingénierie & Biens d’équipement industriels”, -40,59% pour “Loisirs et hôtels” et -39,92% pour “l’immobilier”.

La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 498,72 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à plus de 2,64 MMDH.

Durant cette période, les meilleures performances hebdomadaires ont été engrangées par Lydec (+3,98%), M2M Group (+3,15%) et Afriquia Gaz (+1,37%). En revanche, IB Maroc.com (-17,02%), Risma (-15,13%), Sonasid (-13,71%) et CIH (-13,28%) ont accusé les plus fortes baisses.

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Itissalat Al-Maghrib (25,29%), Attijariwafa Bank (19,93%), Afriquia Gaz (14,16%) et Cosumar (8,62%).