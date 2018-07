Infomédiaire Maroc – Après la tendance favorable enregistrée au cours du T1-2018, les indicateurs de la Bourse de Casablanca, Masi et Madex ont cédé au T2-2018, 9,1% et 9,4%, respectivement, a indiqué, vendredi, la direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances. « Cette évolution est intervenue dans un contexte marqué par le détachement des dividendes de la majorité des sociétés cotées », a expliqué la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet 2018, précisant que Masi et Madex ont clôturé le deuxième trimestre de 2018 à 11.878,65 et 9.617,21 points.

Sur le plan sectoriel, 19 compartiments sur les 24 représentés à la cote de la Bourse de Casablanca ont enregistré des performances négatives au T2-2018, en particulier, l' »immobilier » (-34,6%), la « sylviculture et papier » (-27,5%), les « ingénieries et biens d’équipement industriels » (-26,8%) et le « pétrole et gaz » (-24%), a précisé la même source, notant que ce mouvement baissier a également concerné les indices des trois premières capitalisation, à savoir les banques (-6,6%), les télécommunications (-6,9%) et le BTP (-11,6%).

Quant à l’indice du secteur des sociétés de placement immobilier, représenté à la cote de la bourse de Casablanca à partir du mois d’avril 2018, il a reculé dés lors de 1,8%, a relevé la DEPF. La note a fait également ressortir que les performances positives du trimestre ont concerné, uniquement, les indices des secteurs de « loisirs et hôtels » (+19,5%), des « services aux collectivités » (+4,2%), de « l’industrie pharmaceutique » (+2%) et des « distributeurs » (+0,3%). De son côté, la capitalisation boursière s’est élevée à 605,7 milliards de dirhams (MMDH), en recul de 8,3% par rapport à fin mars 2018, a indiqué la même source.

S’agissant du volume global des transactions réalisé au titre du deuxième trimestre 2018, il a atteint 13 MMDH, en hausse de 9,8% par rapport au T1-2018, a fait remarquer la DEPF, précisant que ce volume est réparti sur les marché central (75,4%) et de blocs (9,6%), ainsi que sur l’augmentation de capital d’Alliances par remboursement d’obligations en actions (7,7%), les introductions de titres (6,1%), les transferts (0,9%) et les apports d’actions (0,4%). Au terme du premier semestre 2018, le volume global des transactions a atteint 24,9 MMDH, en baisse de 14,4% par rapport à la même période de l’année précédente, selon la même note.

Rédaction Infomédiaire