Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, a souligné la nécessité de mettre en place une cartographie des potentialités des montagnes, pour bien élaborer les programmes de développement et donner plus de visibilité aux investisseurs publics et privés.

S’exprimant à l’ouverture du 1er forum international, sous le thème ‘’la montagne et le droit au développement’’, initié les 20 et 21 juillet à Fès par la ‘’Coalition civile pour la montagne’’, Rabbah a préconisé l’élaboration d’un cadre organisationnel institutionnel dédié aux montagnes et une stratégie idoine en la matière, afin de pallier aux diverses contraintes qui entravent le développement des zones montagneuses et renforcer la dynamique de développement socio-économique.

Rabbah a aussi préconisé la réorganisation du cadre de vie du monde rural, à travers le regroupement des communautés pour favoriser la mise en place des infrastructures de base et des services et l’encouragement des investissements.

Le ministre de l’énergie n’a, par ailleurs, pas manqué de mettre en valeur les nombreuses potentialités dont regorgent les montagnes, particulièrement touristiques, minières, culturelles et environnementales, ajoutant que le taux d’électrification du monde rural au niveau national est estimé à 99, 95%.

IM