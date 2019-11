Dans un marché boursier atone, le cours de bourse d’Eqdom a bondi hier de 5,88% pour atteindre une performance annuelle de +27,38% soit la seconde meilleure performance de la côté, alors que l’indice de référence de la bourse de Casablanca MASI, enregistre à ce jour une progression de +1,74% Le titre Eqdom est de plus en plus liquide et attire des investisseurs institutionnels et particuliers. Et selon une analyse d’Attijari Global Research parle d’un potentiel de hausse en bourse de +30% à moyen-long terme et recommande le titre à l’achat.