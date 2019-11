La Bourse de Casablanca a achevé en nette hausse la période allant du 19 au 22 novembre 2019, les deux principaux indices du Masi et du Madex grimpant respectivement de 1,57% et 1,6%.



La capitalisation boursière a avoisiné 608,4 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global a dépassé les 676,5 millions de dirhams (MDH).



Aux valeurs individuelles, le groupe M2M a affiché la meilleure performance avec une hausse de 16,35%, suivi de Disway (+8,48%) et S2M (+7,22%).



En revanche, les promoteurs immobiliers, Alliances, Res Dar Saada et Addoha, ont cédé 8,69%, 8,33% et 8,16%, soit les plus fortes baisses de la cote.



Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine, figurent Itissalat Al-Maghrib (30,17%), Attijariwafa Bank (21,58%) et BCP (12,2%)