La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 12 au 15 novembre 2019 sur une note positive, ses deux principaux indices, Masi et Madex s’adjugeant respectivement 0,41% et 0,43%. La capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 599,20 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à près de 670,73 millions de dirhams (MDH).

Aux valeurs individuelles, Sonasid a affiché la meilleure performance avec une hausse de 14,44%, suivie de Eqdom (+11,76%) et de Delta Holding (+5,71%). En revanche, Maroc Leasing a cédé 5,86%, plus fort repli de la cote, après Agma (-5,59%) et IB Maroc.com (-3,85%). Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent Attijariwafa Bank (14,68%), BCP (11,31%) et Itissalat Al-Maghrib (10,47%)