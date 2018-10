Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a clôturé dans le vert jeudi, portée notamment par les secteurs « Chimie » et « Distributeurs », ainsi que par certaines valeurs relevant du compartiment » Ingénierie et Biens d’équipement Industriels ». Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a gagné 0,15% à 11.328,88 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,16% à 9.210,21 points.

En contre-partie, le FTSE CSE Morocco 15, indice compact comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, est resté quasi stable (-0,01%) à 10.214,39 points, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,08% à 9.682,53 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », qui a été mis en place jeudi dernier, a, quant à lui, augmenté de 0,09% à 910,79 points.

Sur le plan sectoriel, 12 compartiments ont clôturé avec des hausses allant de 1,84% pour « Chimie » à 0,03% pour les « Sociétés de portefeuilles- Holdings », tandis que 6 secteurs ont terminés sur des baisses comprises entre (-2,29%) pour « Loisirs et Hotels » et (-0,04%) pour le secteur de « Mines » et celui de « Participation et promotion immobilières ».

Cette légère tendance haussière s’explique par la bonne performance du secteur de « Chimie » qui a progressé de 1,84%, suite au résultat enregistré par la Société Nationale d’Électrolyse et de Pétrochimie « Snep » qui s’est adjugée 1,92%. Le compartiment des « Distributeurs » a pris 1,55%, avec un résultat performant du Groupe « Auto Hall » qui a enregistré la deuxième hausse du Masi (+5,71%). Les secteurs « Banques » et « Assurances » ont accusé des régressions respectives de (-0,33%) et de (-0,14%). S’agissant du volume global quotidien des échanges de titres, il s’est chiffré à plus de 19 millions de dirhams (MDH), réalisé en grande partie sur le marché central et dominé par les transactions portant sur les valeurs Label Vie (8,42 MDH), Itissalat Al-Maghrib (3,32 MDH), Delta Holding (1,6 MDH) et Douja Prom Addoha (1,5 MDH).

Quant à la capitalisation boursière, elle a dépassé les 578,6 milliards de dirhams (MMDH), réalisée par les « Banques », les « Télécommunications » et par » Bâtiments et Matériaux de Construction », avec des participations respectives de 34,1%,18,8% et de 13,4%.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Stroc Industrie (+6,38% à 25 DH), Auto Hall (+5,71% à 82,99 DH), Afric Industries SA (+5,46% à 284 DH), Snep (+1,92% à 530 DH) et Lesieur Cristal (+1,35% à 150 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-2,29% à 171 DH), Alliances (-1,98% à 98,51 DH), BCP (-1,9% à 271,4 DH), Atlanta (-1,39% à 63,11 DH) et Total Maroc (-0,87% à 1.140 DH).

Rédaction Infomediaire.