Infomediaire Maroc – Platinum Power a reçu six nouvelles Autorisations Provisoires, délivrées par le Ministère de l’Energie, des Mines et du Développement Durable pour le développement de ses centrales hydroélectriques, conformément à la loi 58-15 modifiant et complétant la loi 13-09 sur les énergies renouvelables.

Ces Autorisations concernent les centrales de la cascade d’Ahancal dont Tamajout _30 MW et Tillouguit Aval_30MW, ainsi que les sites isolés de Bab Ouender_30MW et de Boutferda _18 MW, qui avaient reçu auparavant des Autorisations limitants leurs seuils de capacité de génération à 12 MW. Ainsi, les nouvelles Autorisations répondent à l’engagement de Platinum Power de construire ses centrales hydroélectriques en respect des capacités maximales offertes par les caractéristiques morphologiques et hydrologiques de chaque site, suite aux changements des dispositions législatives récentes.

Par ailleurs, soucieux des impacts environnementaux et sociaux de ses projets, Platinum Power a revu leurs conceptions entrainant le déplacement du réservoir de la cascade plus en amont. Ainsi l’opérateur marocain a obtenu les Autorisations Provisoires pour deux nouveaux aménagements hydroélectriques Meloul 1_24MW et Melloul 2_24MW relevant la capacité de la nouvelle cascade régularisée à 108MW, avec une retenue à l’amont d’environ 240 millions de m3 pouvant assurer la production d’énergie électrique en heures de pointes tout au long de l’année.

Le projet de la cascade hydroélectrique d’Ahancal s’inscrit aussi bien dans la stratégie nationale de développement des énergies renouvelables que dans le plan d’urgence de l’eau. En même temps, ce projet a pour vocation de lutter contre les effets de changement climatique et surtout d’apporter une solution pérenne pour le réseau électrique national en contribuant par le stockage (108MW garantie durant plus de 2200 heures/an), à mitiger l’impact de l’intermittence de l’électricité de sources éoliennes et solaires sur le réseau.

Depuis 2012, Platinum Power n’a pas lésiné sur les moyens pour la réalisation de ses projets (optimisation des études de faisabilités et d’ingénierie pour lancer la construction, réalisation des études et des enquêtes parcellaires pour débloquer le foncier et établissement des dossiers d’investissement et des procédures administratives pour les besoins des autorisations et des concessions). Aujourd’hui, plus que jamais, le leadership de Platinum Power est résolu à poursuivre le développement des projets grâce au support de ses partenaires et l’appui des parties prenantes pour réussir ce défi national.

Rédaction Infomediaire.