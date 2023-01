Le portefeuille de BMCE Capital Global Research (BKGR) a fait preuve de résilience en 2022, parvenant ainsi à limiter sa contre-performance à 9,96%, contre -16,98% pour son benchmark le MASI-RB.

« Dans un marché décidément bearish, le portefeuille BKGR a su faire preuve de résilience comme en atteste sa contre-performance qui se limite à 9,96% contre -16,98% pour son benchmark le MASI-RB. Teintée de prudence, la stratégie adoptée tout au long de l’année 2022 nous a ainsi permis de contrecarrer les pertes accusées par le marché boursier », indique BKGR dans sa récente publication « Strategy 2022-2023 ».

Dans le détail, les analystes de BKGR soulignent que trois valeurs ont permis de neutraliser partiellement les pertes subies par la grande majorité des valeurs cotées, à savoir « Managem », « HPS » et « Taqa Morocco », dont les performances respectives se sont élevées à 52,9%, 12,1% et 2,3%.

En revanche, les plus importantes pertes ont été accusées par « LafargeHolcim Maroc », qui a poursuivi son trend baissier et porté sa contre-performance annuelle à -45,2%, « TGCC » ( -29,6%), « Sonasid » (-29,3%) et « Maroc Telecom » qui a clôturé l’année en baisse de 27,1%.