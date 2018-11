Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé en hausse, jeudi, soutenue entre autres par les compartiments « Sylviculture et Papier » et « Bâtiment et Matériaux de construction ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,99% à 11.020,53 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 1,03% à 8.955,49 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 9.888,72 points en hausse de 1,06%, alors que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 1,05% à 9.417,09 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a gagné 1,05% à 884,87 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine dans la hausse de 12 compartiments, particulièrement celui de « Sylviculture et Papier », qui a pris 10%, porté par les titres de « Med Paper », ainsi que le compartiment » Bâtiment et Matériaux de Construction » qui figure également parmi les plus fortes hausses sectorielles avec une progression de l’ordre de 3,1% grâce à l’envolée des titres « Lafarge Holcim Mar » (+4,37%), « Sonasid » (2,26%) et « Ciments du Maroc » (1,05%). Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a touché plus de 64,4 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central et dominé par Attijariwafa Bank (15,74 MDH), BCP (6,56 MDH), Lafarge Holcim Mar (5,41 MDH) et Douja Prom Addoha (4,7 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 562,99 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par « Med Paper » (10% à 22,23 DH), « CIH » (6,38% à 300 DH), « Lafarge Holcim Mar » (4,37% à 1.600 DH), « Taqa Morocco » (2,92% à 880 DH) et « Lesieur Cristal » (2,69% à 148,9 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par « Stroc Industrie » (-8,61% à 24,62 DH), « Réalisations Mécaniques » (-4,63% à 190,75 DH), « Delta Holding » (-4,49% à 31,7 DH), « Disway » (-4,26% à 315 DH) et « Alliances » (-1,81% à 87 DH).

Rédaction Infomediaire.