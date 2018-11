Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement a approuvé, ce jeudi, le projet de loi modifiant et complétant la loi autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé.

Cette loi, présentée par le ministre de l’Economie et des Finances, vise à poursuivre le programme de privatisation dans le cadre d’une nouvelle vision qui permettra l’ouverture du capital de certaines entreprises actives dans des secteurs concurrentiels ayant atteint le stade de maturité et disposant des facteurs essentiels à cette privatisation.

A noter que les dispositions et mesures les plus importantes de ce projet de loi sont l’inclusion de la Société d’exploitation de la Centrale thermique de Tahaddart et de l’hôtel de la Mamounia, actifs respectivement dans les secteurs de l’énergie et de l’hôtellerie, dans la liste des sociétés privatisables.

Les deux entités seront ainsi confiées à des professionnels nationaux ou internationaux sélectionnés sur la base de leurs connaissances et leurs compétences techniques. Par ailleurs, cinq sociétés seront écartées de la liste des sociétés privatisables, dont la principale est CIH Bank.

Rédaction Infomédiaire