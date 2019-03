Après un démarrage dans le vert, la Bourse de Casablanca a terminé ses échanges en baisse jeudi, affectée par la mauvaise tenue des grandes capitalisations telles Attijariwafa Bank (-3,57%), BCP (-1,82%), Sodep-Marsa Maroc (-1,39%), Cosumar (-1,21%), Ciments du Maroc (-0,63%) ainsi que Itissalat Al-Maghrib (-0,14%).

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a cédé 1,03% à 11.000,68 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a lâché 1,06%, passant au-dessous des 9.000 points, à 8.927,34 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 1,45% à 9.862,93 points et le FTSE Morocco All-Liquid a chuté de 1,20% à 9.367,78 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, perdu 0,96% à 868,95 points.

Sur le plan sectoriel, seulement trois secteurs sur les 24 représentés à la côte casablancaise, ont terminé dans le vert, à savoir celui des « mines » (1,14%), d' »électricité » (0,75%) et des « sociétés de placement immobilier » (0,04%).

A la baisse, le secteur des « ingénieries et biens d’équipement industriels » a perdu 4,48%, accusant la plus forte baisse sectorielle, suivi des « banques » (-2,41%), de la « participation et promotion immobilière » (-1,77%) et de la « chimie » (-1,56%).

De même, les secteur des « assurances », de « pétrole et gaz » et des « distributeurs » ont terminé dans le rouge, avec des replis respectifs de -0,86%, -0,29% et -0,02%.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a atteint plus de 78,48 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (20,92 MDH), Cosumar (19,86 MDH), BCP (15,52 MDH) et BMCE Bank (5,19 MDH).

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 568,21 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Microdata (+8,33% à 288,15 DH), Afric Industries SA (+5,98% à 275,55 DH), Jet Contractors (+4,18% à 323 DH), Managem (+2,9% à 1.029 DH) et Taqa Morocco (+0,75% à 935 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par CIH (-6,63% à 286,5 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,99% à 102,10 DH), Réalisations mécaniques (-4,31% à 202 DH), Attijariwafa Bank (-3,57% à 425,25 DH) et Alliances (-3,20% à 76,23 DH).

IM