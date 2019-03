Sous le Haut Patronage du le Roi Mohammed VI L’Université Mohamed VI des Sciences de la Santé de Casablanca (UM6SS) en collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), l’Association Arabe de Santé Publique (ArPHA) et Imperial Collège London, organise la deuxième édition du Congrès Arabe de Santé Publique après la 1ère éditionde Dubai.

Ce congrès, organisé pour une première fois au Maroc, sera certainement une opportunité pour consolider les acquis du royaume en terme de santé publique.

La santé publique est une spécialité unique qui moins à la santé des individus mais plus à la santé des populations. De ce fait elle englobe les politiques et stratégies de la santé, les programmes et interventions prioritaires ainsi que le Management et la gouvernance du système de santé dans toutes ses dimensions. Aujourd’hui dans tous les pays, les spécialistes de la santé publique jouent un rôle primordial en apportant aux décideurs les choix en matière de politiques, stratégies, programmes et interventions prioritaires basées sur l’évidence. Le mouvement des politiques de santé basées sur l’évidence est une composante principale de l’action des spécialistes en santé publique et c’est dans ce cadre et cette optique que se tient ce congrès qui va présenter les évidences mais aussi les échanges en matière de bonne pratique.

Ce congrès unique enson genre, va débattre des sujets importants et hautement prioritaires pour les décideurs et les professionnels de santé dans les pays de la région, à savoir :

Le financement de la santé, la couverture sanitaire universelle et la protection sociale

Les soins de santé de première ligne

Les ressources humaines et L’enseignement dans les domaines de la santé

Les approches et interventions innovantes et prioritaires en santé publique

La santé de la reproduction, santé de la mère et de l’enfant

la santé des jeunes

Les maladies chroniques

La recherche, les innovations et le e-santé

La qualité des soins, la satisfaction des patients et la gestion des risques en santé

La santé dans les situations d’urgence

Les approches de renforcement des systèmes nationaux de la santé

Plus de 300 participants sont invités àdébattre de ces sujets pour lesquels sont invités les experts et les chercheurs de la région ainsi que de l’OMS, UNFPA et autres organismes internationaux ainsi que des Universités prestigieuses. Les intervenants vont exposer les recherches et études les plus récentes et basées sur les évidences scientifiques, les bonnes pratiques des différents pays et aussi faire aboutir les débats avec des recommandations. L’ensemble des actes du congrès seront publiés par Oxford University press.

Le congrès aura lieu dans un contexte mondial marqué par la célébration du 25ème anniversaire de la Conférence Internationale pour la Population et le Développement 1994, événement historique dont le Programme d’Action avait mis en avant la santé reproductive comme droit humain fondamental et vecteur même du développement durable.

Ce congrès sera aussi une occasion de création de réseaux parmi lesquels, les départements et écoles de santé publique au Maroc ainsi que des partenariats et la signature de conventions.

La promotion des plateformes transrégionales de réflexion, d’échange et de recherche sur les enjeux actuels et futurs de la santé publique constitue un impératif majeur pour l’élaboration de nouveaux modèles de développement.

Conscients du rôle pionnier du Maroc dans la consolidation du partenariat Sud-Sud, ce congrès sera une consécration du positionnement du Maroc en tant que Hub inter-régional du savoir scientifique en sciences de la santé. Par ailleurs, cette édition connaitra une forte participation de scientifiques sub-sahariens et de la région MENA et apportera une réponse aux besoins et aux priorités exprimés au niveau des différents pays de la région.

