Infomédiaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges lundi en légère baisse, plombée par la mauvaise performance des secteurs « Loisirs et Hôtels », « Mines » et « Agroalimentaire et Production ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a perdu 0,09% à 11.141,39 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cédé 0,05% à 9.056,12 points.

Pour leur part, le FTSE CSE Morocco 15, indice compact comprenant les grandes capitalisations les plus liquides, a lâché 0,08% à 10.013,34 points et le FTSE Morocco All-Liquid a régressé de 0,03% à 9.515,69 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a, quant à lui, diminué de 0,04% à 890,26 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment « Loisirs et Hôtels » a fini en repli de 2,27%, accusé par la baisse des titres du groupe Risma (-2,27%).

Le secteurs des « Mines » a, lui aussi, fini en recul (-0,98%), suite à la mauvaise tenue du groupe « Minière Touissit » qui a accusé une perte de 2,65%.

Le groupe « Cosumar » a abandonné 1,12%, plombant ainsi le secteur de « Agroalimentaire et Production ».

Les Banques, quant à elles, ont terminé sur un gain de 0,21%, portées par le résultat positif de « Attijariwafa Bank » (+0,68%) face au recul du groupe « Crédit du Maroc » qui a accusé la plus forte baisse du Masi (-5,7%).

Le secteur « Équipements électroniques et électriques » s’est adjugé 7,72%, la plus forte hausse sectorielle, favorisé par le groupe « Nexans Maroc » qui a clôturé sur un rebond de 7,72%, enregistrant le résultat le plus performant du Masi.

Quant au volume global quotidien des échanges de titres, il a atteint plus de 22 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par Itissalat Al Maghrib (7,64 MDH), Taqa Morocco (2,8 MDH), Sodep-Marsa Maroc (2,6 MDH) et HPS (2,5 MDH).

De son côté, la capitalisation boursière s’est chiffrée à plus de 569 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Nexans Maroc (+7,72% à 146,5 DH), Zellidja SA (+5,93% à 142,95 DH), Jet Contractors (+2,63% à 328,4 DH), S.M Monétique (+1,57% à 259 DH) et HPS (+1,51% à 2 220 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par CDM (-5,70 % à 563 DH), M2M Group (-3,91% à 467 DH), Disway (-3,73% à 359 DH), Minière Touissit (-2,65% à 1 470 DH) et Risma (-2,27% à 172 DH).

